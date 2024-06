I gol in Champions, l’operazione al ginocchio. La stagione di Sabiri in Arabia

Per i dirigenti della Fiorentina la prossima estate sarà particolarmente calda, al netto delle temperature che quest'anno dovrebbero raggiungere cifre record. Già, perché il duo Pradè-Goretti avrà parecchio da lavorare per regalare a Palladino una squadra in grado di competere in Italia ed Europa. Saranno parecchi i volti nuovi che si presenteranno a Bagno a Ripoli durante il primo giorno di ritiro, ma oltre a senatori e ultimi arrivati, al Viola Park spunterà anche qualche volto nuovo. Uno di questi sarà verosimilmente quello di Abdelhamid Sabiri, che è clamorosamente partito in prestito in direzione Al-Fayha. La squadra araba però, non eserciterà il riscatto per il marocchino.