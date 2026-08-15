David Guetta, storica voce viola e direttore del Pentasport di Radio Bruno, ha commentato Fiorentina-Benevento. Ecco le sue parole riportate dal sito Firenzedintorni.it: (ARTICOLO COMPLETO)

E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure della prima uscita ufficiale viola. E’ quasi percepibile il maggior livello tecnico della squadra, pur con tutte le prudenze di che nascono dall’avere di fronte una squadra di categoria inferiore che non ha fatto barricate, provando invece a giocare alla pari. Converrà ovviamente non alimentare facili illusioni perché molto c’è ancora da lavorare e, soprattutto, andrà trovata la quadra tra l’esigenza di fare gioco e filtro a centrocampo