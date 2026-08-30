VIDEO - Grosso: "Ho intravisto cose positive. Ci è mancata concretezza"

Due sconfitte, sette gol subiti, zero fatti, la differenza reti la dice lunga sull'avvio di campionato flop della Fiorentina. Una squadra che di squadra ha dimostrato ben poco nelle prime due uscite, anche se il primo tempo contro il Frosinone ha dato qualche timido segnale offensivo, pur senza reti. Ma l'avvio di Fabio Grosso altro non è che una copia dello scorso campionato, quando il suo Sassuolo partì con due sconfitte contro Napoli e Cremonese.

Il precedente

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