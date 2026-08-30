Grosso, partenza horror a Firenze ma anche con il Sassuolo iniziò con due sconfitte: la storia si ripete o è un altro paio di maniche?
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Due sconfitte, sette gol subiti, zero fatti, la differenza reti la dice lunga sull'avvio di campionato flop della Fiorentina. Una squadra che di squadra ha dimostrato ben poco nelle prime due uscite, anche se il primo tempo contro il Frosinone ha dato qualche timido segnale offensivo, pur senza reti. Ma l'avvio di Fabio Grosso altro non è che una copia dello scorso campionato, quando il suo Sassuolo partì con due sconfitte contro Napoli e Cremonese.
Il precedenteNon certo le stesse partite viste dalla Fiorentina tra Roma e Frosinone, ma sempre di zero punti si tratta. Poi sappiamo tutti come è proseguita la stagione del Sassuolo, che dalla terza giornata ha iniziato macinare punti, finendo per salvarsi con largo anticipo e conquistando la palma di una delle squadre che hanno espresso il miglior calcio. La Fiorentina è una squadra nuova in ogni reparto, è chiaro che abbia bisogno di tempo, fare i disfattisti adesso sarebbe tutto tranne che un supporto a una squadra che di supporto, invece, ha tremendamente bisogno. Gli ultimi acquisti daranno a Grosso la squadra completa sulla quale fare affidamento, la settimana lunga per lavorare sarà sicuramente un aiuto. E di precedenti ce ne sono tanti di squadre che a fine stagione sono arrivate in alto, partendo dalle macerie, basti ricordare la prima Atalanta di Gasperini, che dopo aver accumulato sconfitte nelle prime cinque giornate finì la stagione in Europa. Qualche anno prima toccò all'Udinese di Guidolin, che sull'orlo dell'esonero iniziò a macinare punti dalla quinta giornata arrivando fino alla qualificazione ai preliminari di Champions League. Che Grosso possa essere o meno un allenatore da Fiorentina lo dirà il tempo, intanto però non mancano i precedenti incoraggianti per squadra partite male e che hanno finito con tutt'altro umore la stagione.
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