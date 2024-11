Palladino e gruppo chiamati a salire un altro gradino. Poi toccherà alla società

Tutto bellissimo, ovviamente. Anche perché, tanto per rifarsi sempre alle parole del mister, in gruppo adesso ci sono tanti giocatori che sanno cosa vuol dire giocare per certi obiettivi . Gente come De Gea, Gosens, Cataldi stesso, Adli o Kean difficilmente, a maggior ragione vista la feroce voglia di rivincita che li anima, perderà di vista la realtà o staccherà i piedi da terra. Questo, almeno, è l'auspicio e la condizione necessaria (seppur ovviamente non sufficiente) per cercare di restare lassù, attaccati alla zona “sogno” .

Parlando di esami però, e di ulteriori step di crescita da fare, è giusto soffermarsi sia sull'allenatore che su tutti quei giocatori che, fino a questo momento, hanno sostanzialmente deluso . Da qua a fine anno infatti la Fiorentina si giocherà anche il passaggio ai quarti di Coppa Italia e agli ottavi di Conference League e per un club che si definisce e si sta dimostrando ambizioso mancare quegli obiettivi non è e non può essere un'opzione. L'Empoli va eliminato insomma, e la classifica del maxi girone europeo va sistemato . Il tutto, va da sé, senza compromettere il cammino in campionato. Missione non impossibile, ovviamente, che passa però (appunto) da un altro miglioramento di Palladino e da un deciso cambio di marcia della “Fiorentina 2” . Sta ai vari Terracciano, Kayode, Quarta, Moreno, Parisi, Biraghi, Mandragora, Ikonè, Kouame e compagnia insomma dimostrare al proprio mister quanto abbia fatto bene (e ha fatto bene, a prescindere) a difenderli a spada tratta anche pubblicamente.

Per quanto riguarda il mister invece, anche immaginando un futuro in una competizione europea più competitiva, la crescita da fare riguarda la gestione della rosa. Lo si era già visto in passato, e le prime gare di questa Conference lo stanno confermando: il turnover totale, quello dei 9,10,11 cambi da partita a partita non paga. Perché si creano condizioni impossibili a chi va in campo, e perché giusto o no si infila nella testa di chi gioca in coppa la convinzione di essere niente più che riserve. Per questo, da ora in avanti, è giusto aspettarsi rotazioni continue (e ci mancherebbe) ma un pizzico più moderate. Se poi Palla andrà avanti per la sua strada, passerà i turni nelle coppe e chiuderà il 2024 in questa zona di classifica beh, saremo i primi a riconoscerglielo e rivedere le nostre convinzioni. Pensando a medio/lungo termine però, e non a caso un po' tutti gli altri allenatori seguono quella strategia, crediamo che cambiare spesso ma cambiare un po' meno sia meglio.