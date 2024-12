La straordinaria forza di Bove: “Voglio tornare presto”. Salvato dal defibrillatore

Giocate anche per me, presto voglio tornare con voi. Questa l’estrema sintesi di parole, emozioni, abbracci e sorrisi di una mattinata a Careggi dove è finito un dramma, dove ha vinto la vita. Bove ce l’ha fatta e questa è la cosa più importante. Bove s’è risvegliato e attorno a sé ha ritrovato tutti gli affetti più cari e una valanga d’amore, tanto grande come forse non si sarebbe mai immaginato. Bove ha scoperto l’enorme cuore del calcio, di Firenze, dei fiorentini e di tutti quelli che hanno vissuto i contorni del dramma. Bove ora sa che lui ama il calcio e il calcio lo ama. Un amore condiviso, grande e infinito che l’ha portato a spingere i compagni a giocare domani sera in coppa Italia contro l’Empoli, come se volesse rimettere in moto la macchina prima possibile per dire a tutti che la paura è finita e si può ricominciare. Per ora senza Bove, ma presto chissà… E’ tutta qui la giornata del risveglio e del ritorno alla vita, fra le visite dei familiari, dei dirigenti e dei compagni di squadra, l’attesa di tutto il mondo del calcio, la telefonata di Rocco Commisso che ha voluto sentire la voce di uno dei suoi figli, perché lo sappiamo, i giocatori sono tutti figli suoi. Ora si tratterà di capire cosa è realmente successo in quei pochissimi secondi quando in campo Bove barcollava e il mondo è caduto addosso a tutti, ma questo è e sarà un delicato compito dei medici. Per fortuna non c’è stato un infarto, non c’è stato un ictus, cervello e cuore non hanno lesioni. Non è poco. Ma capire non sarà semplice, il nostro corpo è una macchina imperfetta e nessuno la conosce fino in fondo. Ora si tratterà di rimandare in campo Bove perché il calcio è la sua vita più vera, ma questo è qualcosa che per ora possiamo soltanto sperare. Con fiducia, ma con pazienza. Lui lo vuole, il mondo del calcio lo vuole, spingiamo o preghiamo (fate voi) perché tutto torni come prima. L’energia positiva di tutti noi e il Dio del Pallone devono rimettere Bove esattamente dove era quando un malore lo stava per portare via e un defibrillatore l’ha restituito alla sua passione, alla passione di tutti noi. E all’amore della vita.