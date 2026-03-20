Fiorentina, per Guetta con “Reazione e orgoglio”

Come all’andata c’è voluto il gol dei polacchi per veder giocare la Fiorentina e a questo punto della stagione è quasi inutile chiedersi il perché, è così e basta. Al contrario dei primi quattro mesi di campionato adesso però c’è una squadra che si sveglia, che lotta e che, soprattutto, rimonta e vince le partite. Bisogna accontentarsi? Direi di sì, sperando che il meglio debba ancora venire... (Leggi tutto il commento cliccando qui)