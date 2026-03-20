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Fiorentina, per Guetta con “Reazione e orgoglio”

Guetta Fiorentina
Il commento della Voce viola dopo il passaggio del turno contro il Rakow
David Guetta
David Guetta Editorialista 

Come all’andata c’è voluto il gol dei polacchi per veder giocare la Fiorentina e a questo punto della stagione è quasi inutile chiedersi il perché, è così e basta. Al contrario dei primi quattro mesi di campionato adesso però c’è una squadra che si sveglia, che lotta e che, soprattutto, rimonta e vince le partite. Bisogna accontentarsi? Direi di sì, sperando che il meglio debba ancora venire... (Leggi tutto il commento cliccando qui)

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