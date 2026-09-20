Orsato sceglie un big per la gara del Franchi
VIDEO - Vanoli sui rigoristi: "Loro lo sanno. Importante non essere egoisti"
La schedaNel big match tra Fiorentina e Napoli, Orsato sceglie l’eccellenza per dirigere la gara: Daniele Doveri, 48 anni, della sezione di Roma 1. Un arbitro di grande esperienza, apprezzato per la capacità di dialogare con i giocatori e, soprattutto, per la sua grande empatia in campo. Doveri è un direttore di gara che tende a lasciar giocare molto e a interrompere poco il gioco, senza ricorrere frequentemente al fischietto. Una caratteristica che lo ha sempre contraddistinto e che fa di lui uno degli arbitri di maggiore esperienza a disposizione dell’AIA.
Attenzione però alle proteste, soprattutto se plateali: Doveri non le gradisce e tende a intervenire quando il confronto con l’arbitro supera i limiti del dialogo. Sul piano della gestione delle sanzioni disciplinari, la sua media si attesta intorno alle 3,5 ammonizioni a partita.
Le statisticheGARE DIRETTE DA DOVERI IN SERIE A: 265 [1: 99 - X: 81 - 2: 85] Rigori concessi: 82 - Espulsioni: 56- PRECEDENTI DELLA FIORENTINA CON DOVERI : 32 [18 vittorie (di cui 2 in Coppa Italia), 5 pareggi, 9 sconfitte (di cui 3 in Coppa Italia)]ULTIMO PRECEDENTE CON LA FIORENTINA: 18.01.2026 Bologna-Fiorentina 1-2ULTIMA SCONFITTA DELLA FIORENTINA IN UNA GARA DIRETTA DA DOVERI: 20.04.2022 Juventus-Fiorentina 2-0 [Coppa Italia]ULTIMA SCONFITTA DELLA FIORENTINA IN UNA GARA DIRETTA DA DOVERI IN SERIE A: 15.03.2019 Cagliari-Fiorentina 2-1
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
Il retroscena, Gazzetta: "Il cambio tattico a cui pensava Grosso prima dell'esonero"
Probabili formazioni
Fiorentina-Napoli, probabili formazioni: torna Fagioli. Beto favorito su Pellegrino
Rassegna stampa
Nazione: "Così Vanoli vuole battere Allegri. E il Franchi prepara la coreografia"
Rassegna stampa
CorSport: "Mastantuono la carta per fare male ad Allegri. Vanoli si affida a lui"
Rassegna stampa
Napoli, probabile formazione: Allegri ha i suoi 11, due ballottaggi sulle fasce
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti