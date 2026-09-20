La scheda

Nel big match tra Fiorentina e Napoli, Orsato sceglie l’eccellenza per dirigere la gara: Daniele Doveri, 48 anni, della sezione di Roma 1. Un arbitro di grande esperienza, apprezzato per la capacità di dialogare con i giocatori e, soprattutto, per la sua grande empatia in campo. Doveri è un direttore di gara che tende a lasciar giocare molto e a interrompere poco il gioco, senza ricorrere frequentemente al fischietto. Una caratteristica che lo ha sempre contraddistinto e che fa di lui uno degli arbitri di maggiore esperienza a disposizione dell’AIA.

Attenzione però alle proteste, soprattutto se plateali: Doveri non le gradisce e tende a intervenire quando il confronto con l’arbitro supera i limiti del dialogo. Sul piano della gestione delle sanzioni disciplinari, la sua media si attesta intorno alle 3,5 ammonizioni a partita.

Le statistiche

18.01.2026 Bologna-Fiorentina 1-2

20.04.2022 Juventus-Fiorentina 2-0 [Coppa Italia]

15.03.2019 Cagliari-Fiorentina 2-1

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

[1: 99 - X: 81 - 2: 85] Rigori concessi:- Espulsioni: