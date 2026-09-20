La Fiorentina di Vanoli cerca oggi contro il Napoli una conferma dopo il successo di Venezia e il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Pisa. I protagonisti più attesi sono l’allenatore, ripartito nel migliore dei modi dopo il suo ritorno, e Mastantuono, già diventato un idolo dei tifosi grazie alla tripletta realizzata al Penzo. L’entusiasmo è alto, ma entrambi sanno che quanto fatto finora non può bastare.

Il talento argentino, appena diciannovenne ma già dotato di grande personalità, ha imparato durante la sua esperienza al Real Madrid che nel calcio ogni partita rappresenta un nuovo esame. Alla Fiorentina ha trovato immediatamente fiducia, passione e un forte senso di appartenenza. Prima di raggiungere l’Argentina per rispondere alla convocazione di Scaloni, sarà chiamato a guidare i viola contro il Napoli vicecampione d’Italia, che in estate aveva pensato proprio al suo acquisto.

Vanoli affiderà a Mastantuono le chiavi della squadra in una gara decisiva per misurare la crescita del gruppo. Un risultato positivo permetterebbe di chiudere definitivamente con il difficile avvio sotto la guida di Grosso, segnato da tre sconfitte consecutive, e di affrontare con maggiore serenità una sosta durante la quale mancheranno otto nazionali. La sfida con il Napoli non rappresenta un punto di arrivo, ma una tappa fondamentale nella costruzione di una Fiorentina competitiva, duratura e dotata di una precisa identità. Lo scrive il Corriere dello Sport.