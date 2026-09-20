Fiorentina e Napoli si affrontano oggi alle 12.30 al Franchi in una sfida importante sul piano tattico ed emotivo. Per i viola sarà un vero esame di maturità contro una delle grandi del campionato: Vanoli chiede coraggio, compattezza tra i reparti e spirito di sacrificio, con l’obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra solidità difensiva e vocazione offensiva.

Il tecnico dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Fagioli in cabina di regia affiancato da Oulai, anche se resta viva l’opzione Ndour. Sulla trequarti agiranno Atta e Mastantuono, chiamati a garantire qualità, inserimenti e sostegno alla fase difensiva. Rimane aperto fino all’ultimo il ballottaggio tra Beto e Pellegrino per il ruolo di centravanti.

Un ruolo fondamentale lo avrà il Franchi, praticamente tutto esaurito. Il tifo organizzato prepara da giorni, con grande attenzione e orgoglio, una coreografia speciale destinata ad accompagnare l’ingresso in campo delle squadre e a trasformare lo stadio in una bolgia. La spinta del pubblico dovrà aiutare la Fiorentina a conquistare un successo prestigioso e a dare ulteriore forza al nuovo percorso iniziato con Vanoli. Lo scrive la Nazione.