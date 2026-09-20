Vanoli chiede coraggio, compattezza tra i reparti e spirito di sacrificio

Redazione VN
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI PARTITA SEDICESIMI DI FINALE DI COPPA ITALIA FIORENTINA VS PISA

VIDEO - Roma-Inter e Fiorentina-Napoli, le migliori quote della 5ª giornata

Fiorentina e Napoli si affrontano oggi alle 12.30 al Franchi in una sfida importante sul piano tattico ed emotivo. Per i viola sarà un vero esame di maturità contro una delle grandi del campionato: Vanoli chiede coraggio, compattezza tra i reparti e spirito di sacrificio, con l’obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra solidità difensiva e vocazione offensiva.

Il tecnico dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Fagioli in cabina di regia affiancato da Oulai, anche se resta viva l’opzione Ndour. Sulla trequarti agiranno Atta e Mastantuono, chiamati a garantire qualità, inserimenti e sostegno alla fase difensiva. Rimane aperto fino all’ultimo il ballottaggio tra Beto e Pellegrino per il ruolo di centravanti.

FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI COPPA ITALIA FIORENTINA VS PISA

Un ruolo fondamentale lo avrà il Franchi, praticamente tutto esaurito. Il tifo organizzato prepara da giorni, con grande attenzione e orgoglio, una coreografia speciale destinata ad accompagnare l’ingresso in campo delle squadre e a trasformare lo stadio in una bolgia. La spinta del pubblico dovrà aiutare la Fiorentina a conquistare un successo prestigioso e a dare ulteriore forza al nuovo percorso iniziato con Vanoli. Lo scrive la Nazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti