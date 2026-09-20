Il Napoli arriva al Franchi con numerose assenze, ma con l’obiettivo di chiudere positivamente la prima parte della stagione dopo la vittoria di misura sul Bologna. Allegri ha recuperato Anguissa, destinato però inizialmente alla panchina, mentre non saranno disponibili Spinazzola, McTominay, Meret, Alisson Santos, Marianucci, Buongiorno e Giovane.

Il tecnico azzurro considera quella contro la Fiorentina una delle quattro o cinque partite più importanti della stagione. Allegri ha sottolineato le qualità della squadra di Vanoli, reduce dal successo di Venezia e dal passaggio del turno in Coppa Italia: tecnica, velocità sugli esterni e due centravanti con caratteristiche differenti. Una vittoria permetterebbe al Napoli di dare continuità al risultato ottenuto contro il Bologna e di arrivare alla ripresa di ottobre in una buona posizione di classifica.

Sul piano tattico, la coppia di centrocampo dovrebbe essere formata da Gilmour e Lobotka, con De Bruyne libero di muoversi tra la mediana e la trequarti. Hojlund sarà il riferimento offensivo, sostenuto da Politano e Lang, mentre Neres rappresenta l’alternativa a gara in corso. In difesa Olivera sostituirà Spinazzola sulla sinistra, con Di Lorenzo sulla corsia opposta: nonostante l’emergenza, il Napoli considera il Franchi una tappa fondamentale del proprio cammino. Lo scrive la Nazione.