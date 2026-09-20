Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con diverse assenze e resta ancora qualche dubbio sulle corsie esterne.
VIDEO - Roma-Inter e Fiorentina-Napoli, le migliori quote della 5ª giornata
Il Napoli punta a risollevarsi dopo un avvio a rilento e ci proverà oggi contro la Fiorentina nel lunch match previsto per le 12:30. Per questa sfida, Massimiliano Allegri sembra avere le idee chiare anche a causa dei numerosi infortuni che limitano le scelte del tecnico livornese. Il tecnico azzurro sembra aver già scelto gran parte dell'undici titolare, affidandosi al 4-2-3-1. Davanti a Milinkovic-Savic (che sostituisce l'infortunato Meret), la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin ed Olivera.
Ballottaggi sulle fasceA centrocampo le certezze partono dalla cerniera centrale formata da Gilmour e Lobotka. Sulle corsie esterne Politano a destra è in vantaggio su Favasuli e Non Lang a sinistra è in vantaggio su Vergara. Per la Gazzetta dello Sport, invece, sulla fascia destra giocherà Favasuli alla sua prima da ex contro la Fiorentina . Sulla trequarti e come centravanti, inamovibili sia De Bruyne che Højlund.
La probabile formazione del NapoliNAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera, Gilmour, Lobotka, Politano, De Bruyne, Lang, Højlund. All.: Allegri
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
Il retroscena, Gazzetta: "Il cambio tattico a cui pensava Grosso prima dell'esonero"
Probabili formazioni
Fiorentina-Napoli, probabili formazioni: torna Fagioli. Beto favorito su Pellegrino
Rassegna stampa
Nazione: "Così Vanoli vuole battere Allegri. E il Franchi prepara la coreografia"
Rassegna stampa
CorSport: "Mastantuono la carta per fare male ad Allegri. Vanoli si affida a lui"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti