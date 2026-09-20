Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con diverse assenze e resta ancora qualche dubbio sulle corsie esterne.

Redazione VN
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Il Napoli punta a risollevarsi dopo un avvio a rilento e ci proverà oggi contro la Fiorentina nel lunch match previsto per le 12:30. Per questa sfida, Massimiliano Allegri sembra avere le idee chiare anche a causa dei numerosi infortuni che limitano le scelte del tecnico livornese. Il tecnico azzurro sembra aver già scelto gran parte dell'undici titolare, affidandosi al 4-2-3-1. Davanti a Milinkovic-Savic (che sostituisce l'infortunato Meret), la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin ed Olivera.

Ballottaggi sulle fasce

A centrocampo le certezze partono dalla cerniera centrale formata da Gilmour e Lobotka. Sulle corsie esterne Politano a destra è in vantaggio su Favasuli e Non Lang a sinistra è in vantaggio su Vergara. Per la Gazzetta dello Sport, invece, sulla fascia destra giocherà Favasuli alla sua prima da ex contro la Fiorentina . Sulla trequarti e come centravanti, inamovibili sia De Bruyne che Højlund.
ACF Fiorentina v AC Milan - Serie A

La probabile formazione del Napoli

NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera, Gilmour, Lobotka, Politano, De Bruyne, Lang, Højlund. All.: Allegri

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