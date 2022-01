Giro di tamponi in casa Fiorentina: tutti negativi, assente Biraghi

Tamponi tutti negativi per la Fiorentina. Da segnalare l'assenza di Biraghi a causa di un'influenza

La Fiorentina di Italiano, dopo due giorni di pausa, è tornata ad allenarsi ieri per preparare al meglio il match contro la Lazio. Nella giornata di oggi invece, è avvenuto il solito giro di tamponi. Come raccolto dalla nostra redazione, tutti gli esiti sono risultati negativi. Oltre gli assenti per gli impegni della nazionale anche Biraghi non era presente a causa di un'influenza, motivo per cui ha lasciato lo stage della nazionale italiana.