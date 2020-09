Rocco Commisso è presente al Bozzi insieme a tutta la dirigenza al completo per vedere la partita di Primavera in programma quest’oggi. Con Rocco sono presenti infatti: Barone, Dainelli e Giancarlo Antognoni oltre che al figlio Joseph. Prima della partita insieme il presidente è sceso in campo per parlare brevemente con i ragazzi. In tribuna si vede anche Gianluca Pagliuca, il cui figlio milita nel Bologna. Ecco le foto in esclusiva: