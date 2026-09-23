Luciano Spalletti a Firenze per il funerale di Carpanesi: il tecnico della Juve in foto vicino a Giuseppe Pillon.
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In occasione dell'ultimo saluto a Sergio Carpanesi, si è presentato a Firenze anche Luciano Spalletti, attuale tecnivo della Juventus ma un tempo allievo dell'ex viola.
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