FOTO VN – Allenamento al Franchi. Cabral unico assente: il motivo

Nella gallery che vi proponiamo troverete le foto di alcuni dei protagonisti dell'allenamento odierno al Franchi

Seduta mattutina oggi per il gruppo viola agli ordini di Vincenzo Italiano ed il suo staff. L'obiettivo per la Fiorentina è la gara in programma domenica prossima al Franchi contro il Bologna (fischio d'inizio fissato per le 12:30).