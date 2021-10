Fiorentina: pressing e possesso palla, ma sterilità offensiva

La Fiorentina continua a praticare un gioco offensivo, ma nella seconda metà delle partite giocate notiamo un calo i tiri e goal. La nostra analisi.

Siamo arrivati alla decima giornata e possiamo fare un primo bilancio del gioco espresso dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Sicuramente la classifica, e non solo, sono sensibilmente differenti rispetto alle ultime sofferte stagioni. Il gioco messo in mostra dai viola è apparso a tratti spumeggiante (soprattutto nelle prime giornate), baricentro alto, possesso palla e pressing sono stati i must della Fiorentina che ancor deve pareggiare un match. Per i viola un equilibrio di 5 vittorie e altrettante sconfitte che portano in cassa 15 punti e il settimo posto in classifica accanto alla nemica Juventus.

Non tutto è oro quello che luccica e anche se Italiano ha dato lustro agli elementi in rosa, poco è cambiato rispetto agli undici titolari della scorsa stagione con l'eccezione di Nico Gonzalez che però tra squalifiche, viaggi e adesso il Covid non sempre ha potuto giocare. Emerge anche una certa sterilità offensiva nonostante il possesso palla spesso tenuto nella metà campo avversaria. Qui sotto esemplifichiamo il tutto con una tabella di riepilogo di alcuni dati che riguardano soprattutto il gioco d'attacco. A parte la parentesi di Fiorentina-Cagliari, nella seconda metà di questa gare è calato il numero dei tiri in porta (28 vs 13) e dei gol (8 vs 5) nonostante i tre segnati appunto contro gli uomini di Mazzarri ultimi in classifica. E' diminuito anche il possesso palla nella metà campo avversaria (59'09" vs 52'30") anche se questo dato risente degli oltre 30 minuti espressi contro Genoa e Inter quando i viola giocavano sull'onda dell'entusiasmo delle tre vittorie di fila riuscendo anche a mettere sotto la scudettata Inter.