Fiorentina “indifesa”, Italiano va al contrattacco? Le due soluzioni possibili

Molti allenatori schiererebbero un centrocampo di sostanza per proteggere la difesa. Il tecnico viola, con tutta probabilità, farà il contrario

"Stiamo provando delle soluzioni e ci faremo trovare pronti". E' rimasto sul vago Vincenzo Italiano, parlando dell'emergenza difensiva della Fiorentina per la gara di sabato con il Milan. Le indicazioni degli ultimi giorni danno Venuti per favorito nel ruolo di centrale al fianco di Igor, anche se va detto che finora erano assenti Pulgar e Amrabat, cioè le possibili/eventuali mosse alternative. In ogni caso sarà una difesa improvvisata, chiamata a contrastare il secondo miglior attacco del campionato che, per giunta, sarà al gran completo: Ibra, Giroud, Leao, Rebic, Brahim Diaz, Saelemaekers e persino Messias. Ci sono tutti.