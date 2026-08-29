Giuseppe Collu della sezione di Cagliari è un arbitro di discreta personalità, soprattutto considerando la poca esperienza maturata ad alto livello negli anni passati.

Con il designatore Rocchi ha svolto un buon lavoro, mostrando una crescita progressiva e una certa continuità nelle prestazioni. È un arbitro che tende a fischiare poco, caratteristica che sembra andare nella direzione delle indicazioni del nuovo designatore Daniele Orsato, orientate a lasciare maggiore continuità al gioco e a intervenire quando l'episodio lo richiede realmente.

Anche sotto il profilo disciplinare mantiene una gestione abbastanza equilibrata, con una media di circa 3,5 cartellini a partita, dato coerente con un arbitro che cerca di non interrompere eccessivamente il gioco e di utilizzare il provvedimento disciplinare quando necessario.