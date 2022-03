Fiorentina-Bologna, pagelle VN: Torreira è mezza squadra. Male le punte

TORREIRA 7,5: Canta e porta la croce, come spesso accade. Sempre nel vivo del gioco, colpisce pure un clamoroso palo interno in avvio di ripresa con un gran tiro. Non è un caso se sia lui a trovare il gol vittoria, senza quasi sapere come, ma con la fame di lasciare il segno. Tampona ovunque fino al 95'. Mezza squadra.