Dodò e Kouamé: un campionato in altalena

La stagione 2022/23 ha come sappiamo una caratteristica che la differenzia da tutte le precedenti avendo avuto una pausa di un mese e mezzo per lo svolgimento dei Mondiali in Qatar. Molte squadre tra cui la Fiorentina hanno risentito dello stop e fra i viola ci son due giocatori che hanno avuto un comportamento nettamente diverso nella prima fare risposto alla seconda: stiamo parando di Christian Kouamé e Domilson Cordeiro dos Santos, noto come Dodò di cui vogliamo analizzare la stagione basandoci sulle pagelle redatte dagli organi di informazione che seguono da vicino la Fiorentina. Leggi a tal proposito LA MEDIA DEI 'MEDIA'