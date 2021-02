Castrovilli vs De Paul duello fondamentale in Udinese-Fiorentina

Alla Dacia Arena andrà in scena oggi un duello nel duello: quello fra i due giocatori più talentosi di Udinese e Fiorentina: Rodrigo De Paul e Gaetano Castrovilli che saranno opposti nella stessa zona di campo. L’argentino bianconero è indubbiamente il trascinatore dell’Udinese: nell’ultima partita giocata ha fornito un assist giocando ben 92 palloni in tutta la partita. Le azioni dei friulani passano dalla sua zona con una percentuale doppia rispetto alla parte sinistra del campo. Oggi nella sua zona, ma dalla parte opposta troverà proprio Gaetano Castrovilli autore di una gara determinante per i viola contro lo Spezia. Il centrocampista viola ha ammesso di aver avuto una scossa dalla panchina sulla quale lo aveva relegato Prandelli, ma oggi dovrà confermare la ritrovata forma.

Entrambi i giocatori hanno messo a segno fino ad oggi 5 reti in campionato e danno il meglio del proprio repertorio in fase di possesso palla, mentre non amano rincorrere l’avversario che si trovano di fronte. E’ probabile che il loro duello possa essere determinante ai fini della vittoria di una delle due squadre che hanno uno score abbastanza simile in campionato: stessi punti, stesso numero di reti segnate e molto simile per le reti subite. Chi avrà il comando delle operazioni costringerà l’avversario alla fase difensiva diminuendo il potenziale offensivo. Prandelli sicuramente avrà preparato una marcatura diversa per De Paul dando questo compito a Pulgar che quindi potrebbe spostarsi un po’ più a sinistra in fase di non possesso palla viola con conseguente leggero scivolamento a sinistra anche di Amrabat che sarà in campo come mezzala destra. Questo semplice accorgimento potrebbe permettere a Castrovilli di non dannarsi l’anima con De Paul e dare ai viola più ossigeno per le eventuali ripartente proprio con Gaetano che tra l’altro potrà avvalersi del rientro di Ribery che ama muoversi prevalentemente sulla zona sinistra del rettangolo di gioco.

Le statistiche della stagione

Vediamo con l’aiuto di wyscout.com le statistiche tecniche dei due giocatori nel corso di questa stagione. Cominciamo con i numeri di Gaetano Castrovilli





Qui sotto invece quelli di Rodrigo De Paul