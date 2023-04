Castrovilli e una posizione da trovare. Come lo userà Italiano nella sua viola?

Italiano ama sperimentare, e sicuramente in questo finale di stagione ci sarà spazio per Gaetano Castrovilli

Gaetano Castrovilli è un gioiello per la Fiorentina presente e futura. L'infortunio ha rallentato l'ascesa del 10 viola. Ma ora Gaetano è tornato in campo, ovviamente fisicamente non è ancora al massimo, e lo staff tecnico della Fiorentina lo sta gestendo. Per esempio contro l'Atalanta è sembrato un po' in difficoltà contro il pressing e la fisicità dei bergamaschi. Ma sono alti e bassi normali. Più interessante è capire come Italiano lo vede in campo dal suo ritorno.

Regista aggiunto o box to box? — Stasera il barese dovrebbe scendere in campo. Sarà la seconda volta di fila per lui. E sarà interessante vedere come lo userà Italiano. Infatti il tecnico viola sembra voler cambiare un po' la posizione di Castrovilli. Lo abbiamo visto in campo contro l'Inter da mezz'ala a tutto campo. Efficace in attacco, e nei ripiegamenti difensivi. Ma lo abbiamo visto anche giocare da play basso al fianco di Mandragora in altre apparizioni. La sua posizione in campo è sempre stata un po' un dilemma. Qualcuno lo ritiene troppo poco efficace come numero 10 sottoporta. Altri lo ritengono sprecato come regista basso. Le qualità tecniche, e di comprensione del gioco sono indubbie. Forse ancora gli va trovata la giusta collocazione sul campo.

Un patrimonio per il futuro — Italiano in queste partite potrà sicuramente sperimentare, come piace fare a lui. Ma la cosa indubbia, è che Castrovilli rappresenta un vero valore aggiunto per la Fiorentina. Il ragazzo vale, e Italiano lo sa. Tant'è che fino all'infortunio dello scorso anno col Venezia, il 10 stava prendendo il volo. E nel finale di stagione dove la Fiorentina vuole ritagliarsi il ruolo di cenerentola, un ballerino come Castrovilli potrà avere il suo ruolo in questa commedia.