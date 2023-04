Fiorentina-Lech Poznan, la probabile formazione: occasione Jovic? Sottil c’è

Fiorentina-Lech Poznan. Alle 18.45 torna la Conference League della Fiorentina e al Franchi, la squadra di Italiano è chiamata a difendere il 4 a 1 ottenuto in Polonia. Un impegno tutt'altro che complicato, ma che la Viola dovrà affrontare con serenità e concentrazione. Guai a sottovalutare i polacchi. Per quanto riguarda la formazione, i dubbi sono tanti. Terracciano certo in porta. Primo ballottaggio a destra, con Venuti in vantaggio su Dodò ma attenzione alla carta Terzic. Martinez Quarta e Igor i centrali, mentre a sinistra torna Biraghi. A centrocampo confermata la coppia Castrovilli-Mandragora, con Bonaventura dietro alla punta. A destra Nico Gonzalez, mentre a sinistra ballottaggio Saponara-Sottil, con quest'ultimo in vantaggio. Davanti, Cabral parte favorito, ma Jovic ha una possibilità importante di ritrovare la titolarità.