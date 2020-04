Castellacci a VN: “Seconda idoneità per tutti i calciatori. Ripresa allenamenti, quante difficoltà!”

Il D-Day per la ripresa degli allenamenti è fissato per lunedì 4 maggio. Il campionato, invece, potrebbe ricominciare in una data compresa tra il 24 maggio e il 7 giugno. Il 31 maggio è una terza opzione. A descrivere questo ipotetico scenario è La Gazzetta dello Sport. Niente – quindi anche il calcio – sarà, però, come prima. Per tornare alla vera normalità servirà il vaccino (o un farmaco) contro il Coronavirus, ma i tempi sono lunghi: si parla di 12-18 mesi. Armiamoci di pazienza. Violanews.com ha intervistato in esclusiva Enrico Castellacci, ex dottore della nazionale italiana (campione del mondo nel 2006), membro dello staff sanitario del Guangzhou Evergrande in Cina, nonché presidente dell’Associazione Medici Calcio Italia.

Gli allenamenti potrebbero riniziare il 4 maggio. Visto il ruolo che ricopre, qual è il suo parere?

La ripresa degli allenamenti non dipende più dalle società, ma dai decreti governativi. Il decreto che scadrà il 13 aprile sarà, molto probabilmente, prorogato fino a maggio. Tutto dipenderà dall’iter del virus. Noi abbiamo a che fare con l’esperienza cinese. Se l’avessimo guardata fin da subito con la stessa attenzione che abbiamo oggi, ci saremmo accorti della pericolosità del virus e che sarebbe stato meglio utilizzare misure draconiane fin dal principio. In Cina, dove l’incubo è cominciato due mesi prima rispetto all’Italia, gli allenamenti sono ripresi pochi giorni fa, ma non è stata ancora ipotizzata una data per il ripristino del campionato. E’ giusto che la Federcalcio inizi a programmare, quindi prendiamo come buona la data del 4 maggio. Dovremo, però, valutare l’andamento del virus da oggi alla fine di aprile. Se c’è il rischio che si possa ripresentare in maniera devastante, dovremmo rivedere i calcoli.

Gli allenamenti come dovrebbero essere organizzati? Il calcio è uno sport di contatto, i problemi sarebbero molti.

Sarebbe tutto molto difficile tra arrivi scaglionati al centro sportivo, sanificazioni degli ambienti, allenamenti svolti a gruppi e spogliatoi diversi. Noi, però, pensiamo solo alle grandi squadre. Prendiamo in considerazione anche i club di Serie B e C: gli ambienti non sono separati e la sanificazione è complicata. A volte perdiamo d’occhio le realtà esistenti al di là delle venti squadre di Serie A: hanno problemi economici, territoriali e logistici. I protocolli della Federazione medica sono perfetti da un punto di vista scientifico, ma sul fatto pratico sono complessi (soprattutto per i club più piccoli), come fare i tamponi ogni quattro giorni. Dovremo essere pronti a sopportare questo carico ingente di lavoro.

Ci hanno chiesto di mantenere una distanza di almeno un metro, ma nel calcio tutto cambia. Un conto, poi, è camminare tranquillamente, un altro è correre e, quindi, avere il fiatone.

Quando sei in affanno, espelli più sostanze rispetto a quando sei rilassato, è normale. La contaminazione è maggiore quando si corre. La fatica aumenta la virulentazione. Il calcio è uno sport da contrasto. Ci possiamo allenare quanto vogliamo, ma prima o poi una partita dovrà essere fatta. Stabiliamo una data, ma riprendiamo quando siamo abbastanza sicuri di non creare ulteriori problemi. La gente ha paura perché si è resa conto che il virus non è una semplice influenza visto l’alto tasso di letalità. Serviranno prudenza e buon senso. Tutti i calciatori avranno bisogno di una seconda idoneità. Gli ex positivi dovranno sottoporsi a più esami perché il Covid-19 può dare danni collaterali, anche a livello cardiaco.

I test sierologici potranno rivelarsi utili?