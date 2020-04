Obiettivo 4 maggio: gli allenamenti nel mirino. La Serie A punta tre date per la ripresa

Lunedì 4 maggio è la data concreta per riprendere ad allenarsi, rispettando tutta una serie di misure per prevenire nuovi contagi. Ecco il D-Day, secondo la Gazzetta dello Sport, che permetterebbe una ripresa del campionato in una data compresa tra il 24 maggio e il 7 giugno, col 31 maggio che rappresenta una terza ipotesi. Del resto, sulla situazione contrattuale è stato ricevuto un assist dalla FIFA (LEGGI), e i presupposti ci sono tutti. La ripartenza sarà lenta e macchinosa, e gli stadi rimarranno chiusi ancora per molto tempo, ma forse, forse, a breve si potrà parlare di calcio giocato.