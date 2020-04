La FIFA detta la linea: tagli, mercato, contratti. Ma la Spagna non ci sta

La Gazzetta dello Sport affronta la questione legata all’intervento della FIFA sulla strada da seguire nel prossimo futuro: la proposta dell’organo mondiale è quella di estendere i contratti alla fine effettiva della stagione 19/20 e far cominciare i nuovi all’inizio della successiva, far coincidere i vari mercati con le tempistiche che si genereranno tra la fine di questa e l’inizio della prossima stagione, trovare accordi fra società e giocatori sul taglio o sulla sospensione di alcune mensilità, come alcuni club pionieri hanno già fatto. Queste sono le linee-guida, anche se in Spagna ci sono grandi perplessità: con l’estensione dei contratti, sostengono gli iberici, sarebbero violati i diritti dei lavoratori.