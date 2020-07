Carla Casini: “Con la Fiorentina preludio all’operazione stadio. Campi è…. Firenze”

Carla Casini, proprietaria insieme alla famiglia dei terreni opzionati dalla Fiorentina a Campi Bisenzio, ha parlato a margine dell’evento “Joe uno di noi” organizzato nella serata di ieri al teatrodante “Carlo Monni”:

Quello che abbiamo fatto con la Fiorentina è il preludio ad un’operazione. Ci sono buoni rapporti, ma vedremo cosa accadrà in futuro. Negli ultimi tempi non ci sono stati contatti con Commisso, del resto non ce n’è la necessità: ci sono tempi che vanno rispettati. La speranza è la nostra ma è anche quella di tutti, Campi Bisenzio è viola, è Firenze. Se credo nello stadio a Campi? Beh, sarebbe una risposta assolutamente di parte… (ride, ndr)