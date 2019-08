Badelj… non capisco, ma mi adeguo

Nella giornata di ieri abbiamo rilevato un avvicinamento importante fra le posizioni di Milan Badelj e la Fiorentina sempre alla ricerca di un regista. In serata prima da Roma, e poi confermato anche da Pedullà, l’affare è stato dato quasi per concluso con piccole differenze relative al costo da pagare a Lotito, ma con chiari similitudini circa formula e ingaggio per il croato.

Non contestando il calciatore che è un buon regista, ruolo che i viola non possono affrontare con i calciatori attualmente in rosa, quello che non capisco e francamente neanche approvo è il fatto di andarlo a riprendere pagando tra prestito e riscatto obbligatorio (ma siamo sicuri?) per una cifra che si aggira sui 10 milioni a cui dobbiamo aggiungere l’ingaggio di 2 milioni netti. Solo un anno fa Badelj non ne ha voluto sapere di restare a Firenze prolungando un contratto, per andare a Roma a parametro zero e guadagnare di più. Adesso, dopo un’annata in cui ha giocato abbastanza poco (24 partite di cui solo 14 dall’inizio), vuole a tutti i costi tornare a Firenze dove si è trovato benissimo. Ma allora perché non c’è rimasto lo scorso anno? Scusate ma non capisco perché la Fiorentina dovrebbe spendere 8-10 milioni per un calciatore che un anno fa era suo. Tra l’altro Badelj non è più giovanissimo (ha 30 anni compiuti) e difficilmente potrebbe essere ceduto fra un paio d’anni se non regalandolo.

Francamente non farei questa operazione anche per una questione di principio, poi se il mondo viola dovesse crollare se non dovesse arrivare Badelj non mi resterebbe che adeguare il mio pensiero a quello della dirigenza viola che, sia ben chiaro, ha tutto il diritto di investire i suoi soldi come meglio crede. E se dovesse arrivare a Firenze, per me sarebbe esattamente come tutti gli altri calciatori viola: da applaudire per il bene della Fiorentina.

