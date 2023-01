Under 17 – Fiorentina-Sampdoria. I viola conquistano la vittoria

La diretta testuale di Fiorentina-Sampdoria gara valevole per il campionato Under 17.

Al Magnolfi di Calenzano si sfidano le formazioni Under 17 di Fiorentina e Sampdoria . I giovani viola cercano il sorpasso sul Bologna impegnato contro l'Empoli per agguantare il terzo posto, la Sampdoria naviga nella parte medio bassa della classifica ( clicca qui per la classifica completa ).

Finisce il match con la vittoria per la Fiorentina per 1-0

I viola riescono ad acciuffare la vittoria al 78’ dopo una partita molto combattuta. Il match inizia con un approccio molto offensivo da parte della Sampdoria, che cerca da subito il goal con varie conclusioni, ma senza fortuna. La Fiorentina prende in mano il gioco nella seconda metà del primo tempo, provando in tutti i modi di passare in vantaggio prima del fischio dell’arbitro. Il primo tempo si conclude sullo 0-0 dopo una frazione di gioco molto combattuta. Nel secondo tempo la Fiorentina schiaccia la Sampdoria in difesa, fino a trovare il goal al 78’ grazie ad una splendida conclusione di Fortini dall’interno dell’area. Dopo il goal la Fiorentina adotta un approccio difensivo e conquista così la vittoria per 1-0.