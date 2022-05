LIVE! Primavera, Fiorentina-Sampdoria: riprende la partita

Con una vittoria playoff matematici con 90' di anticipo, altrimenti...

Passata la sbornia per la vittoria della quarta Coppa Italia di fila, la Primavera si rituffa nel campionato e al 'Bozzi' è pronta a giocare uno scontro diretto da non sbagliare. Fiorentina 51 punti, Sampdoria 49, in palio un solo posto nei playoff. È la penultima giornata di campionato e, considerando che negli ultimi 90' i viola se la dovranno vedere con la capolista Roma e i blucerchiati con l'Inter seconda, tutto passa da qui. Corradini e compagni sanno che con una vittoria sarà matematica la qualificazione ai playoff, con un pareggio tutto sarà rimandato all'ultimo turno e che con una sconfitta non avranno più il destino nelle proprie mani. Gli altri risultati e la classifica aggiornata su NumeriCalcio.