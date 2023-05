Femminile: Inter-Fiorentina 4-0, le nerazzurre rifilano il poker alle viola

La Fiorentina di Panico cade per 4-0 in casa dell'Inter nella penultima di Serie A TIM femminile e dice addio alle speranze di terzo posto

La partita odierna tra Inter e Fiorentina è valida per l'8° giornata della Poule Scudetto della Serie A TIM femminile. La Fiorentina di Panico cade per 4-0 in casa dell'Inter nella penultima della Poule scudetto e dice addio alle speranze di terzo posto