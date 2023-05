LIVE – Femminile, Fiorentina-Milan: 0-0 p.t. Le viola ballano in difesa

Con lo Scudetto già assegnato una settimana fa e vinto dalla Roma, prosegue la poule playoff di Serie A Femminile. A tre giornate dal termine, in ballo c'è solo il terzo posto in classifica con Milan, Fiorentina e Inter raccolte in pochi punti in corsa per l'ultimo gradino del podio. La squadra viola, nello scontro delle 14.30 del "Torrini", proverà a riscavalcare le rossonere, distanti solo un punto.