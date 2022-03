Le migliori quote di Fiorentina-H.Verona

Domenica arriva al Franchi l'Hellas Verona. Cosa ci dobbiamo aspettare da questa partita?

Redazione VN

La Fiorentina cerca un immediato riscatto dopo la delusione di Coppa Italia contro la Juventus e vuole trovarlo contro uno degli avversari più in forma del campionato, il Verona di Igor Tudor, in uno scontro diretto che misurerà le ambizioni europee di entrambe le squadre. Le due formazioni infatti sono separate da soli due punti e sono vicine alla Roma che, a quota 44, rappresenta l'ultimo posto utile per la qualificazione in Conference League. Fischio d'inizio domenica alle ore 15:00, arbitra Manganiello della sezione di Pinerolo.

GLI ULTIMI RISULTATI - La bella prestazione della Fiorentina in Coppa Italia sembrava poter cancellare le scorie della sconfitta col Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Invece, proprio come al Mapei Stadium, la squadra di Italiano è stata beffata nei minuti di recupero. Un epilogo reso ancor più rocambolesco dal fatto che la Juventus non è mai stata troppo pericolosa e alla fine è riuscita a strappare un successo molto pesante. Per questo i toscani vogliono subito interrompere il momento negativo e riprendere la propria marcia in campionato puntando all'Europa. La Conference League sicuramente non sarebbe stata un obiettivo a inizio stagione per il Verona, invece adesso è davvero alla portata. I gialloblù hanno collezionato tre risultati utili consecutivi, vincendo contro Udinese e Venezia e pareggiando in trasferta contro la Roma; in totale sono 13 i punti conquistati nelle ultime sei partite.

I PRECEDENTI - Fiorentina e Verona si sono affrontate 75 volte in competizioni ufficiali, così suddivise: 63 in Serie A, 8 in Serie B e 4 in Coppa Italia. Il bilancio nel complesso è favorevole ai viola, che hanno vinto in 36 occasioni contro le 17 degli avversari; 22 invece i pareggi. All'andata, nella sfida del Bentegodi, finì 1-1 con le reti di Lasagna e Castrovilli. I toscani sono in serie positiva da quattro partite contro i gialloblù, in cui sono arrivati tre pareggi e una vittoria; l'ultima sconfitta risale al novembre 2019, quando il Verona s'impose in casa propria col risultato di 1-0.

LE QUOTE - Nonostante le due sconfitte di fila, per gli operatori la Fiorentina è favorita contro il Verona. La squadra di Italiano infatti, secondo quanto analizzato da OddsChecker, ha il 50% delle possibilità di vincere mentre i gialloblù non superano il 23%; il pareggio invece si attesta al 27%. Negli ultimi quattro incontri entrambe le squadre sono andate a segno e per i bookmaker la tendenza si dovrebbe confermare anche stavolta: il Gol è valutato al 60% di probabilità contro il 40% attribuito all'ipotesi che una delle due formazioni non trovi la rete. Per quanto gli ultimi precedenti non siano stati pirotecnici, l'Over 2.5 è ritenuto più verosimile dell'Under 2.5 con quote simili: 57% contro 43%.