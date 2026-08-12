Mercato Fiorentina, il giovane difensore Kostantinos Varesis saluta i viola a titolo definitivo: ha scelto il Monza, visite oggi.
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Konstantinos Varesis lascia la Fiorentina a titolo definitivo. Il giovane difensore, capitano della nazionale Under 18 albanese, di origini chiaramente greche, è infatti pronto a dire sì al Monza.
Secondo quanto risulta alla nostra redazione, il ragazzo firmerà un contratto di due anni. Il classe 2009 sosterrà le visite mediche già in giornata.
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