Riccardo Sottil all'Avellino: oggi, venerdì 28 agosto, potrebbe essere la giornata buona per chiudere un'operazione nata in poco tempo e che finalmente darebbe un'opportunità al classe 1999 di ripartire, dopo, in pratica, due mesi vissuti ai margini della nuova Fiorentina targata Paratici-Grosso. Ormai l'esperienza in viola, dopo dieci anni tra settore giovanile e Prima Squadra, si è chiusa, e quella irpina rappresenta un'ottima opportunità per ricominciare, essendo appunto il club biancoverde tra i più ambiziosi della cadetteria.

I vertici dirigenziali dell'Avellino sono ottimisti riguardo alla risposta che dovrà dare a stretto giro l'esterno offensivo, in scadenza contrattuale con la Fiorentina il prossimo 30 giugno 2027. I viola, dal canto loro, nel caso in cui la trattativa andasse in porto, riceveranno dagli irpini un piccolo indennizzo, con dei bonus che scatteranno in caso di playoff e promozione. Tutto adesso è nelle mani di Sottil, si aspetta solo il suo sì definitivo.