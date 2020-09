VN – Dabo al Benevento: scambio dei documenti. Gentile alla Fiorentina

L’avventura di Bryan Dabo alla Fiorentina sta per terminare nuovamente, dopo il breve prestito alla Spal nella parte finale della stagione 2019-20. Il centrocampista, infatti, sarà un nuovo giocatore del Benevento. In corso lo scambio dei documenti tra il club viola e quello giallorosso. Il classe 1992 si trasferirà alla corte di Filippo Inzaghi a titolo definitivo firmando un contratto triennale.

In cambio la Fiorentina ottiene il promettente laterale destro Davide Gentile, classe 2003, nazionale italiano Under 17, rappresentato dall’agente, nonché ex viola, Michelangelo Minieri. Il calciatore, seguito anche da Juventus e Napoli, siglerà un accordo triennale.

A conferma di questa notizia di mercato, ecco la foto scattata dal nostro inviato al centro sportivo “Davide Astori” Alessandro Lilloni a Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento.

->Clicca qui per tutte le notizie di calciomercato della Fiorentina