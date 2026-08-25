Come riportato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, le indiscrezioni trapelate dalla Germania su un interesse della Lazio per Conrad Harder — attaccante classe 2005 in uscita dal Lipsia — sono effettivamente fondate.

Tuttavia, si tratta di una pista esplorata circa due settimane fa, subito dopo il mancato arrivo di Ivanović e prima che la trattativa per Pinamonti entrasse nella fase decisiva, attualmente ai dettagli. Un eventuale inserimento ritardato per il danese richiederebbe prima la cessione di Ratkov. Anche in quel caso il margine resta ridotto, sia perché i biancocelesti disputeranno la sola serie A, sia per la forte volontà del giovane attaccante di trovare uno spazio da titolare.

Negli ultimi giorni il profilo di Harder è stato offerto anche ad altre società italiane (con indizi che portano alla Fiorentina), ma il giocatore vanta un mercato ampio a livello internazionale, in particolare tra Inghilterra (Leeds) e Turchia (Galatasaray).