Ufficiale: Zaknic approda in Serie A, ma niente Fiorentina

Lazar Zaknic è un nuovo giocatore del Sassuolo. Il difensore serbo arriva dal Cukaricki, in un'operazione da un milione di euro. Siglato e depositato in Lega un contratto da 5 anni con il club neroverde. Niente da fare per la Fiorentina che eppure era data sulle tracce del difensore classe 2004.