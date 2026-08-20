Altro prestito di un ex Primavera viola: per Edoardo Sturli però non si tratta della prima esperienza tra i "grandi", visto che il terzino ha già giocato nell'Aquila Montevarchi prima di tornare nel settore giovanile viola e aiutare la squadra di Galloppa a vincere il campionato. Adesso è il momento di vestire la maglia del Chievo, in prestito: ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe 2007 Edoardo Sturli al ChievoVerona per la stagione 2026/27. Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

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