Tuttosport: raffreddato interessamento della Fiorentina per Messias

Duello Torino-Fiorentina per Messias

Duello fra Torino e Fiorentina per Junior Messias, fantasista del Crotone, 30 anni (SCHEDA). Come scrive Tuttosport, Urbano Cairo deve fare in fretta per chiudere l'operazione, malgrado l'interessamento del club viola sembra essersi raffreddato. Pare che la società di Commisso abbia ora risolto lo sguazzo a profili più giovani e meno costosi. Ursino, ds del Crotone, ha ammesso ieri di "non aver più sentito i viola negli ultimi giorni". Vagnati, ds del Torino, lo ha già incontrato un paio di volte, registrando una richiesta di 12 milioni: un po' troppi considerando l'età del giocatore e il momento economico attuale. I granata, da una prima offerta di 6 milioni, sono saliti a 8 con la possibilità di salire ulteriormente a 9 compresi i bonus.