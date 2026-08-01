La Fiorentina resta protagonista sul mercato e attende sviluppi importanti sia in entrata che in uscita. A fare il punto della situazione è stato Orazio Accomando, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, soffermandosi in particolare sulle situazioni di Franco Mastantuono, Mateo Pellegrino e Moise Kean.

Mastantuono, ore decisive: la Fiorentina è in corsa

La giornata di oggi potrebbe essere quella della scelta definitiva di Franco Mastantuono. Il talento argentino del Real Madrid è destinato a partire in prestito e la Fiorentina è tra i club che hanno mosso i passi più concreti per assicurarselo. Anche la Roma ha chiesto informazioni, ma i viola restano pienamente in corsa.

Secondo Accomando, il talento argentino avrebbe preferito tornare al River Plate, ma il Real Madrid ha posto un veto su questa ipotesi, chiedendo che il giocatore prosegua il proprio percorso di crescita in Europa. Per questo la Fiorentina sta lavorando a un'operazione sulla falsariga di quella che aveva portato Nico Paz al Como: prestito con diritto di recompra in favore del club spagnolo. La decisione del giocatore è attesa nelle prossime ore.

Pellegrino resta l'obiettivo se parte Kean

Per quanto riguarda l'attacco, il nome in cima alla lista della Fiorentina continua a essere quello di Mateo Pellegrino. L'attaccante del Parma piace da tempo alla dirigenza viola, che avrebbe già impostato i contatti, ma ogni discorso resta legato al futuro di Moise Kean.

Il Como è infatti il club che sta insistendo maggiormente per il numero 20 viola e sarebbe pronto a mettere sul tavolo una proposta da circa 40 milioni di euro più bonus. La Fiorentina, però, non intende fare sconti e valuta il proprio centravanti almeno 50 milioni, una cifra vicina ai 60 milioni della clausola rescissoria valida fino a pochi giorni fa.