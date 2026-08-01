L'Inter valuta Michael Kayode per sostituire Dumfries: il Brentford chiede 35 milioni per l'ex terzino della Fiorentina.
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L'Inter guarda anche in Premier League per rinforzare la fascia destra. Dopo l'addio di Denzel Dumfries, la dirigenza nerazzurra avrebbe iniziato a valutare diversi profili per garantire a Chivu un'alternativa di livello nel ruolo.
Tra i nomi finiti sul taccuino del club milanese ci sarebbe anche quello dell'ex terzino viola Michael Kayode, oggi di proprietà del Brentford. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, l'Inter avrebbe già effettuato un primo sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione.
Il Brentford non fa sconti
Il classe 2004 piace soprattutto per il suo margine di crescita: giovane, con esperienza già maturata in Serie A e in Inghilterra, viene considerato un investimento anche in prospettiva futura.
La strada, però, non si preannuncia semplice. Il Brentford avrebbe infatti fissato una valutazione molto alta per il giocatore, chiedendo circa 35 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra importante che l'Inter dovrà valutare con attenzione prima di decidere se affondare il colpo.
Resta quindi da capire se il club nerazzurro sarà disposto a sostenere un investimento di questa portata per un ruolo che potrebbe diventare prioritario in caso di addio di Dumfries.
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