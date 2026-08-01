Fabrizio Romano annuncia la volontà di Philogene di lasciare l'Ipswich: la Fiorentina monitora l'esterno inglese.

Redazione VN
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La Fiorentina continua a guardare al mercato degli esterni offensivi e un nuovo profilo potrebbe essere finito sul taccuino della dirigenza viola. Si tratta di Jaden Philogene, talento inglese classe 2002 di proprietà dell'Ipswich Town.

A riportare la notizia è Fabrizio Romano, che attraverso i propri canali social ha spiegato come il giocatore abbia comunicato al club la volontà di lasciare la squadra durante questa sessione di mercato.

Philogene vuole cambiare aria

Secondo il noto esperto di mercato, Philogene aveva già manifestato il desiderio di partire all'inizio della preparazione estiva. Ora la sua posizione sarebbe stata ribadita alla società inglese, aprendo così alla possibilità di un trasferimento.

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Sul giocatore, oltre alla Fiorentina, ci sarebbero anche altri club interessati provenienti dalla Germania e dalla Spagna. La società viola avrebbe quindi iniziato a monitorare la situazione, valutando un possibile inserimento per un calciatore che può rappresentare un'opzione importante sulle corsie offensive.

La smentita canonica

La Fiorentina, tramite gli ormai consueti canali informali, smentisce contatti per Philogene. Come al solito ve lo riportiamo, segnalandovi che questo non costituisce assoluta certezza, ma solo un input da parte del club gigliato, che per fare due esempi opposti ha smentito tanto Espì (poi andato al Real) quanto Oulai (che invece è stato preso).

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