VIDEO VN - Cambiare non significa distruggere, ma qui è già tutto a pezzi

Dopo lo 0-3 casalingo, la Fiorentina torna a guardare al mercato. Con Kean ormai ad un passo dal Como, Fabio Paratici dovrà trovare un nuovo centravanti. Secondo Sportitalia, un nome da tenere d'occhio è quello di Roberto Fernandez dell'Espanyol. Il classe 2002 è partito fortissimo in Liga, con 3 reti in 3 gare.

Fernandez ha una clausola da 25 milioni, e piace anche al Como. I Lariani, come ben noto, stanno chiudendo l'affare Kean, ma potrebbero cercare un nuovo rinforzo in avanti.