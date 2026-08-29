Fabio Paratici guarda in Spagna per rinforzare il reparto offensivo della Fiorentina
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Dopo lo 0-3 casalingo, la Fiorentina torna a guardare al mercato. Con Kean ormai ad un passo dal Como, Fabio Paratici dovrà trovare un nuovo centravanti. Secondo Sportitalia, un nome da tenere d'occhio è quello di Roberto Fernandez dell'Espanyol. Il classe 2002 è partito fortissimo in Liga, con 3 reti in 3 gare.
Fernandez ha una clausola da 25 milioni, e piace anche al Como. I Lariani, come ben noto, stanno chiudendo l'affare Kean, ma potrebbero cercare un nuovo rinforzo in avanti.
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