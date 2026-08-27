Riccardo Sottil, fuori dal progetto viola, potrebbe approdare all'Avellino in prestito

Redazione VN
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La Fiorentina sta monitorando alcune situazioni per quando riguarda le cessioni. Tra queste c'è quella legata a Riccardo Sottil, fuori dal progetto viola dopo il rientro dal prestito al Lecce

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, l'Avellino ha chiesto il classe '99 in prestito con la Fiorentina che sta valutando la richiesta.

Sottil

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