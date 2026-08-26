Nonostante la maglia da titolare indossata sul prato dell'Olimpico contro la Roma, il futuro di Dodò sembra essere lontano da Firenze. Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, la trattativa con il Nottingham Forest prosegue a ritmo serrato e ben avviato, con l'obiettivo della dirigenza viola di chiudere l'operazione sulla base di circa 12 milioni di euro. Sempre in uscita, attenzione alla situazione di Rolando Mandragora: sebbene non ci siano stati ancora passi ufficiali, il centrocampista è stato indicato da Daniele De Rossi come rinforzo prioritario per il Genoa prima del gong finale.

Restyling a centrocampo: Fabbian parte, idee Thorstvedt e Torreira

Nel reparto di metà campo la Fiorentina dovrà presto sciogliere diversi nodi, considerando improbabile una doppia cessione dei vari Mandragora e Fagioli. La partenza che appare invece ormai scontata è quella di Fabbian, seguito con forte interesse da Sassuolo, Getafe e Lazio. Paratici e Goretti intendono piazzare un'uscita nel reparto per liberare lo slot destinato a Kristian Thorstvedt del Sassuolo, pur avendo incassato nelle ultime ore anche la piena disponibilità al ritorno di Lucas Torreira.

Il nodo esuberi: da sistemare Barak e Sottil

L'ultima settimana di calciomercato sarà determinante anche per sfoltire l'organico dai calciatori al di fuori del progetto tecnico di Fabio Grosso. Pur avendo già trovato sistemazione a diversi elementi nelle scorse settimane, la società gigliata ha l'urgente necessità di piazzare ingaggi pesanti come quelli di Antonin Barak, per il quale si registra un tentativo del Verona, e Riccardo Sottil. Operazioni a titolo definitivo o in prestito che risultano fondamentali per alleggerire il monte ingaggi e completare la rosa.