Nonostante German Pezzella sia stato confermato più volte pubblicamente da Pradè e Montella, non si placano le voci legate ad un suo possibile addio. Nel classico punto della situazione di fine serata, Sky Sport racconta come sia proprio il capitano della Fiorentina a rappresentare il primo obiettivo del neo d.s. giallorosso Gianluca Petrachi, per colmare il vuoto lasciato nel cuore della retroguardia capitolina da Kostas Manolas.

