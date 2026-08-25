L'offerta del Como per Moise Kean è arrivata, la Fiorentina avrà ora 48 ore di tempo rispetto alla data dell'offerta, ieri lunedì 24 agosto, per rispondere. Confermata la nostra indiscrezione.

Il rilancio dei lombardi intorno ai 40 milioni, riporta anche Sky, è arrivato e adesso la palla passa in mano al club gigliato, chiamato a esprimersi sul futuro dell'attaccante italiano, subentrato ieri contro la Roma.

La posizione viola

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La Fiorentina è stata chiara, anche per bocca dello stesso ds Paratici: l'offerta deve essere congrua, e questa è vicina ai 45 di cui si è sempre parlato, non come la prima di prestito con obbligo da 5+25 milioni; il giocatore deve chiedere di andare, e pare che Kean lo abbia fatto; bisogna trovare un sostituto. La partita si gioca qua, sono ore decisive.