Non si ferma il calciomercato della Fiorentina, con il Ds Paratici sempre alla ricerca di rinforzi per la rosa a disposizione di Grosso. In particolare nelle ultime ore, secondo Sportitalia, è stato riproposto al club viola il profilo di Roy Revivo. Il terzino sinistro del Maccabi Tel Aviv era già stato infatti sondato nel mese di giugno.

Il difensore israeliano è extracomunitario e quindi non tesserabile dalla Fiorentina in questa sessione di mercato, dove sono già arrivati Oulai e Viery. Revivo però starebbe tentando di ottenere un passaporto europeo (in particolare quello portoghese), anche se il procedimento non è ancora stato completato.