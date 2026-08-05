Davide Vagnati, ex direttore sportivo del Torino, ha parlato a Sky Sport. Tra i temi anche il calciomercato della Fiorentina:

La Fiorentina ha fatto acquisti straordinari. Viery è un giocatore forte, dal vivo mi ha impressionato, ha un potenziale importante, anche se deve crescere tatticamente. Atta lo conosciamo, è forte. Valdepenas può fare sia il centrale che l'esterno, è forte. Bisogna elogiare la proprietà della Fiorentina, nell'anno della scomparsa di Rocco Commisso ha mandato un messaggio importante.

Parlando dell'interesse del Como per Kean, Vagnati ha poi commentato: "Il Como facendo la Champions ha bisogno di un giocatore importante e Kean lo sarebbe".